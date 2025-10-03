В Башкирии мужчина получил тяжелейшие ожоги после того, как закурил в гараже

21:10, 03 окт 2025

60-летний житель деревни Антоновка Кармаскалинского района оказался в реанимации с тяжелейшими ожогами. Причиной стала сигарета, которую он закурил в гараже сразу после работы с бензином.

По данным МЧС по республике, мужчина чистил вещи, используя бензин. Когда он решил перекурить, пары горючего и пропитанная им одежда моментально вспыхнули от огня. В результате пострадавший получил обширные ожоги головы, туловища, рук и ног, а также отравление продуктами горения.

Сейчас мужчина находится в критическом состоянии в ожоговом центре уфимской больницы № 18. Дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства происшествия, однако основной версией считается неосторожность при курении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ