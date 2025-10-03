Двое подростков оказались в реанимации после ДТП с иномаркой в Башкирии

21:30, 03 окт 2025

В Уфе врачи борются за жизнь двух подростков, попавших в аварию в Нуримановском районе. Вечером 2 октября в селе Павловка 16-летний водитель мопеда Stels и его 14-летний пассажир столкнулись с автомобилем Renault Duster.

По предварительной версии ГИБДД, 68-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу мопеду. В результате столкновения оба подростка получили тяжелейшие травмы — сотрясения мозга и множественные переломы. Сейчас они находятся в 17-й детской больнице Уфы.

Как выяснилось, для 16-летнего водителя мопеда это не первое серьезное нарушение. Месяц назад его уже задерживали за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и поставили на учет, а в отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Инспекторы ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео