В Уфе восьмилетний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника

21:47, 04 окт 2025

На улице Вологодской в Уфе восьмилетний мальчик на самокате столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok. По предварительным данным Госавтоинспекции, ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

Мальчик получил ушибы. Прибывшие на место врачи осмотрели его и отпустили домой — госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии и определить степень ответственности участников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ