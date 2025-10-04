Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе восьмилетний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника

В Уфе восьмилетний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника

21:47, 04 окт 2025

На улице Вологодской в Уфе восьмилетний мальчик на самокате столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok. По предварительным данным Госавтоинспекции, ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

Мальчик получил ушибы. Прибывшие на место врачи осмотрели его и отпустили домой — госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии и определить степень ответственности участников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин

Читайте также:

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Уфе водитель Renault Logan сбил 9-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель Renault Logan сбил 9-летнего пешехода
Мальчика в Уфе госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина
Происшествия в Башкирии
Мальчика в Уфе госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина
В Баймакском районе Башкирии 8-летний мальчик получил сильнейшие ожоги при разведении костра
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии 8-летний мальчик получил сильнейшие ожоги при разведении костра
«От удара отбросило»: в столице Башкирии серьезно пострадал маленький ребенок
Происшествия в Башкирии
«От удара отбросило»: в столице Башкирии серьезно пострадал маленький ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен