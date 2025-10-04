В Уфе восьмилетний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника
21:47, 04 окт 2025
На улице Вологодской в Уфе восьмилетний мальчик на самокате столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok. По предварительным данным Госавтоинспекции, ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.
Мальчик получил ушибы. Прибывшие на место врачи осмотрели его и отпустили домой — госпитализация не потребовалась.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии и определить степень ответственности участников.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
