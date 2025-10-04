Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись

В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись

22:07, 04 окт 2025

Ночью в Чишминском районе в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Еще семь человек, среди которых был ребенок, успели выйти из горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных, сообщили в МЧС Башкирии.

Возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом доме на улице Дачной. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже горела. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Для оценки обстановки с воздуха привлекали беспилотную авиацию. Пожар был полностью потушен.

Тело погибшего мужчины обнаружили внутри дома уже после ликвидации огня. Его личность сейчас устанавливается. Следственно-оперативная группа работает на месте, чтобы выяснить точные причины пожара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина

Читайте также:

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе пожар в Чишминском районе
Читайте также

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме
В Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб
В Башкирии в пожаре погиб житель Мелеуза
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погиб житель Мелеуза


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен