В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись

22:07, 04 окт 2025

Ночью в Чишминском районе в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Еще семь человек, среди которых был ребенок, успели выйти из горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных, сообщили в МЧС Башкирии.

Возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом доме на улице Дачной. Когда спасатели прибыли на место, крыша уже горела. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Для оценки обстановки с воздуха привлекали беспилотную авиацию. Пожар был полностью потушен.

Тело погибшего мужчины обнаружили внутри дома уже после ликвидации огня. Его личность сейчас устанавливается. Следственно-оперативная группа работает на месте, чтобы выяснить точные причины пожара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ