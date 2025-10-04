Все новости Уфы и Башкортостана
Ночное ДТП в Башкирии: трое молодых людей погибли после столкновения с лошадью

22:13, 04 окт 2025

Ночью 4 октября на трассе Аитово — Бижбуляк произошла авария, в которой погибли три человека. За рулем Lada Priora находился 24-летний мужчина без водительских прав. Вместе с ним в машине были двое 17-летних пассажиров — юноша и девушка.

Около трех часов ночи водитель сбил лошадь, которая внезапно оказалась на проезжей части. От сильного удара автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель и оба подростка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте еще до прибытия медиков. Сейчас следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия в бижбулякском районе дтп в бижбулякском районе
