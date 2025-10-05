Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе в ДТП с мотоциклом погиб пешеход

14:08, 05 окт 2025

Вечером 4 октября на проспекте Октября в Уфе мотоциклист насмерть сбил пешехода. Водителя мотоцикла с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, авария произошла около 22:00. Водитель мотоцикла Suzuki двигался в сторону улицы Города Галле и сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте. После столкновения мотоцикл отбросило на стоявший рядом автобус ПАЗ. В салоне находились 18 пассажиров, никто из них не пострадал.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
