В Уфе в ДТП с мотоциклом погиб пешеход

Вечером 4 октября на проспекте Октября в Уфе мотоциклист насмерть сбил пешехода. Водителя мотоцикла с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, авария произошла около 22:00. Водитель мотоцикла Suzuki двигался в сторону улицы Города Галле и сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте. После столкновения мотоцикл отбросило на стоявший рядом автобус ПАЗ. В салоне находились 18 пассажиров, никто из них не пострадал.

