В Башкирии мужчина получил ожоги при пожаре в бане
21:48, 05 окт 2025
В селе Иглино 42-летний мужчина пострадал при пожаре в собственной бане. Возгорание произошло 5 октября на улице Мичурина. Огонь потушили спасатели МЧС вместе с добровольцами из местного сельсовета.
Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания.
МЧС рекомендует всегда следить за топящейся печью и не оставлять ее без присмотра. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, например бензин или керосин. Убедитесь, что металлический лист перед топкой целый и без повреждений — он защитит пол от случайных искр.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
