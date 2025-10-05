Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина получил ожоги при пожаре в бане

21:48, 05 окт 2025

В селе Иглино 42-летний мужчина пострадал при пожаре в собственной бане. Возгорание произошло 5 октября на улице Мичурина. Огонь потушили спасатели МЧС вместе с добровольцами из местного сельсовета.

Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания.

МЧС рекомендует всегда следить за топящейся печью и не оставлять ее без присмотра. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, например бензин или керосин. Убедитесь, что металлический лист перед топкой целый и без повреждений — он защитит пол от случайных искр.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе пожар в иглинском районе
