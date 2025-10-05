Отвозили домой подругу: трое молодых людей погибли после столкновения с лошадью в Башкирии

21:55, 05 окт 2025

В ночь на 4 октября в Бижбулякском районе Башкирии в ДТП погибли три человека: 24-летний Альмир, 17-летний Загир и 17-летняя Юлиана. Их автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лошадью, которая внезапно выбежала на дорогу.

Авария произошла около двух часов ночи на третьем километре местной автодороги. После столкновения с животным машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Прибывшие на место медики констатировали смерть всех троих от полученных травм.

По данным ГИБДД, 24-летний Альмир, находившийся за рулем, не имел водительского удостоверения. Ранее он был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Погибшие были друзьями из села Аитово, пишет К-Уфа. Вечером Альмир отвозил 17-летнюю Юлиану домой в Бижбуляк, а их общий друг Загир поехал с ними. Альмир недавно вернулся с вахты, Загир был студентом колледжа, а Юлиана училась в выпускном классе и собиралась поступать на юриста в Уфу.

Сейчас полиция проводит проверку и ищет владельца лошади, ставшей причиной аварии. Похороны погибших назначены на 5 октября.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети