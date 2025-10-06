Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте

В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте

21:33, 06 окт 2025

Днем в Уфе на улице Менделеева погибли двое рабочих подрядной организации. Инцидент произошел на стройплощадке жилого дома, сообщили в следкоме Башкирии.

По предварительной информации, один из сотрудников спустился в канализационную шахту, где потерял сознание. Его напарник попытался ему помочь, спустился следом и также потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла реанимировать мужчин.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы начал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии мужчина получил тяжелейшие ожоги после того, как закурил в гараже

Читайте также:

В Башкирии мужчина получил тяжелейшие ожоги после того, как закурил в гараже
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
Читайте также

В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
Рабочий погиб от удара током на стройплощадке в Уфе
Происшествия в Башкирии
Рабочий погиб от удара током на стройплощадке в Уфе
В Уфе с 5 этажа строящегося дома упала люлька с работниками, есть жертвы
Происшествия в Башкирии
В Уфе с 5 этажа строящегося дома упала люлька с работниками, есть жертвы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен