В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте

21:33, 06 окт 2025

Днем в Уфе на улице Менделеева погибли двое рабочих подрядной организации. Инцидент произошел на стройплощадке жилого дома, сообщили в следкоме Башкирии.

По предварительной информации, один из сотрудников спустился в канализационную шахту, где потерял сознание. Его напарник попытался ему помочь, спустился следом и также потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла реанимировать мужчин.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы начал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба следкома по Башкирии