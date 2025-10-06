В Уфе водитель сбил школьника на нерегулируемом переходе

21:37, 06 окт 2025

В уфимском селе Нагаево водитель за рулем кроссовера Lixiang Li 9 сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Авария произошла на улице Рощинской. По данным ГИБДД, водитель двигался в сторону поселка Зинино и не уступил дорогу школьнику, который переходил проезжую часть по «зебре». Этот пешеходный переход не был оборудован светофором.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Жителей Нагаево и всех водителей, проезжающих по улице Рощинской, просят быть особенно осторожными на этом участке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ