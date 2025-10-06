Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе погиб пенсионер, пытаясь выбраться из квартиры через окно по простыням

21:46, 06 окт 2025

В Уфе на улице Кольцевой погиб 87-летний мужчина. Он сорвался с высоты четвертого этажа, когда пытался спуститься по связанным простыням, пишет Башинформ.

По предварительной информации, мужчине стало плохо, потому что он вовремя не принял лекарства. Он хотел выйти из квартиры, но не нашёл ключи. Тогда он решил выбраться через окно.

Гибель подтвердили в Министерстве здравоохранения Башкортостана и региональном управлении Следственного комитета. На месте работают следователи: они опрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
