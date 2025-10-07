Пьяный водитель устроил погоню и снес четыре машины в Башкирии

11:01, 07 окт 2025

Ночью в Стерлитамаке 25-летний водитель «Лады Гранты» пытался скрыться от полиции и устроил крупное ДТП. В аварии пострадала его 21-летняя пассажирка.

Инцидент произошел на улице Артема. Водитель не остановился по требованию инспекторов ДПС и нажал на газ. Во время погони он не справился с управлением, протаранил четыре припаркованных автомобиля, после чего его машина перевернулась.

Экспертиза подтвердила, что водитель был пьян. На него составили четыре административных протокола. По словам главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, теперь нарушителю грозит лишение прав и крупный штраф.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ