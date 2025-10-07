Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе во дворе дома сгорел автомобиль

21:37, 07 окт 2025

Вечером 6 октября в Уфе на улице Интернациональной произошло возгорание легкового автомобиля Renault Kangoo. Об этом сообщает ГУ МЧС по РБ.

Инцидент случился во дворе жилого дома. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнём и ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте работает дознаватель, он выясняет все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
