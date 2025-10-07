В Уфе во дворе дома сгорел автомобиль
21:37, 07 окт 2025
Вечером 6 октября в Уфе на улице Интернациональной произошло возгорание легкового автомобиля Renault Kangoo. Об этом сообщает ГУ МЧС по РБ.
Инцидент случился во дворе жилого дома. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнём и ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на месте работает дознаватель, он выясняет все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
