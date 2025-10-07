В башкирских Учалах на стройке погиб рабочий

21:54, 07 окт 2025

4 октября в городе Учалы на стройке жилого дома погиб 43-летний рабочий. Его засыпало землей в траншее на улице 65 лет Победы. Мужчина скончался на месте до приезда помощи, сообщили в региональной Гострудинспекции.

Погибший работал на индивидуального предпринимателя Александрова А.Н. по договору подряда. Такой тип договора предоставляет работнику меньше правовой защиты и социальных гарантий, чем полноценный трудовой договор.

Гострудинспекция начала расследование инцидента. Специалисты выяснят точные причины обвала грунта, а также проверят, имел ли работодатель право привлекать рабочего по договору подряда для выполнения таких работ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный