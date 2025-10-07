Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей

22:15, 07 окт 2025

Сотрудница театра в Уфе лишилась почти миллиона рублей, поверив мошенникам, которые представились службой доставки цветов, сообщили в МВД по Башкирии.

Всё началось со звонка: неизвестный мужчина представился курьером и сообщил 21-летней девушке, что ей привезли цветы от тайного поклонника. Для получения букета требовалось всего лишь продиктовать код из СМС.

Как только уфимка назвала цифры, ей начали массово звонить якобы представители различных ведомств. Мошенники использовали стандартную схему: напугали девушку тем, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы «отменить» фейковую заявку, её убедили перевести все личные сбережения на «безопасный счёт».

В итоге девушка лишилась почти миллиона рублей. МВД по Башкортостану предупреждает: сотрудники банков и госорганов никогда не просят называть коды из СМС или переводить деньги на «безопасные счета». Если вам поступил подобный звонок — это мошенники.

Автор: Семен Подгорный