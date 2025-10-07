Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей

Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей

22:15, 07 окт 2025

Сотрудница театра в Уфе лишилась почти миллиона рублей, поверив мошенникам, которые представились службой доставки цветов, сообщили в МВД по Башкирии.

Всё началось со звонка: неизвестный мужчина представился курьером и сообщил 21-летней девушке, что ей привезли цветы от тайного поклонника. Для получения букета требовалось всего лишь продиктовать код из СМС.

Как только уфимка назвала цифры, ей начали массово звонить якобы представители различных ведомств. Мошенники использовали стандартную схему: напугали девушку тем, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы «отменить» фейковую заявку, её убедили перевести все личные сбережения на «безопасный счёт».

В итоге девушка лишилась почти миллиона рублей. МВД по Башкортостану предупреждает: сотрудники банков и госорганов никогда не просят называть коды из СМС или переводить деньги на «безопасные счета». Если вам поступил подобный звонок — это мошенники.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров

Читайте также:

В Уфе задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей
Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
Человек и закон в Башкирии
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
«Букет» за миллион: в Стерлитамаке аферисты развели воспитательницу на крупную сумму
Происшествия в Башкирии
«Букет» за миллион: в Стерлитамаке аферисты развели воспитательницу на крупную сумму


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен