В Уфе в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

В Уфе в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

22:22, 07 окт 2025

Вечером, 7 октября, в уфимском микрорайоне Сипайлово столкнулись три автомобиля: карета скорой помощи «Газель Некст», «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта». Авария произошла на улице Маршала Жукова — водителям стоит выбирать пути объезда, так как движение на этом участке может быть затруднено.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водителя, фельдшера и пациента из скорой помощи доставили в больницу. Водителю и пассажиру «Фольксвагена» также потребовалась медицинская помощь на месте.

По предварительной информации ГИБДД по Башкирии, автомобиль скорой помощи ехал на вызов с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Сейчас сотрудники ДПС и экстренные службы работают на месте, чтобы установить точные причины столкновения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
