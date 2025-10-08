Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии пропал мужчина на сером кроссовере EXEED

В Башкирии пропал мужчина на сером кроссовере EXEED

22:04, 08 окт 2025

В Зианчуринском районе ищут 40-летнего Азамата Ш. 6 октября он уехал из своего дома в деревне Каргала на сером автомобиле EXEED и до сих пор не вернулся. Связи с ним нет.

Поиском занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт». Важна любая информация, которая поможет найти Азамата.

Приметы: рост 186 см, крепкого телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие.

Одежда: в день пропажи был одет в желто-коричневый камуфляжный костюм, трекинговые ботинки и камуфляжную бейсболку.

Если вы видели Азамата, его машину или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите волонтерам «Лиза Алерт» (8-800-700-54-52) или позвоните в полицию по номеру 112.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район происшествия в зианчуринском районе поиск
