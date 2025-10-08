Все новости Уфы и Башкортостана
«Испугался и уехал»: в Башкирии нашли 18-летнего студента, который скрывался две недели

22:11, 08 окт 2025

В Белебее нашли 18-летнего студента Романа Ф., который не выходил на связь с 23 сентября. Молодого человека обнаружили полицейские 5 октября в другом регионе — он жив и здоров. Вопреки первоначальной версии о похищении, студент скрылся сам, испугавшись угроз, пишет КП-Уфа.

История началась, когда сестра Романа обратилась в полицию. По словам однокурсников, вечером 23 сентября неизвестные силой усадили студента в автомобиль у общежития. Ранее Роману уже поступали угрозы по телефону. Эти факты легли в основу версии о похищении, и к поискам подключились волонтеры.

Как выяснилось, причиной исчезновения стал конфликт из-за продажи машины. По предварительной информации, Роман продал автомобиль с проблемными документами. Когда покупатели это обнаружили, они приехали к нему, потребовали вернуть деньги и начали угрожать. Испугавшись, студент уехал из Башкирии, не сообщив о своих планах родным.

Сейчас Роман находится дома. В МВД по Башкирии подтвердили, что молодого человека передали семье. Материалы в отношении лиц, которые угрожали студенту, направлены в следственные органы для проверки.

