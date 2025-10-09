В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации

21:23, 09 окт 2025

Утром 9 октября в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь с балкона квартиры на четвёртом этаже. Девочка выжила, но находится в крайне тяжёлом состоянии. Против отца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Перед этим соседи слышали из квартиры на улице Ульяновых крики и плач. Мужчина начал выбрасывать из окна мебель и вещи, а также затопил квартиру этажом ниже. Жильцы вызвали полицию, но к моменту прибытия наряда отец уже выбросил ребёнка. Девочка упала на бетонный бордюр, получив тяжёлую травму головы.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину голым в разгромленной квартире. По предварительным данным, причиной его действий мог стать нервный срыв. Следствие установило, что он ранее состоял на учёте у психиатра. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит его вменяемость.

Девочку доставили в детскую больницу № 17 в состоянии, близком к коме. Нейрохирурги провели двухчасовую операцию. По словам врачей, её состояние остаётся крайне тяжёлым. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что держит лечение ребёнка на личном контроле.

По словам соседей, семья считалась благополучной и никогда не привлекала внимание органов опеки. Отец работал электриком, мать — преподавателем. В момент трагедии женщина находилась со старшим сыном на лечении в Калининградской области. Узнав о случившемся, она вылетела в Уфу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети