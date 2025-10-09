Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации

21:23, 09 окт 2025

Утром 9 октября в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь с балкона квартиры на четвёртом этаже. Девочка выжила, но находится в крайне тяжёлом состоянии. Против отца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Перед этим соседи слышали из квартиры на улице Ульяновых крики и плач. Мужчина начал выбрасывать из окна мебель и вещи, а также затопил квартиру этажом ниже. Жильцы вызвали полицию, но к моменту прибытия наряда отец уже выбросил ребёнка. Девочка упала на бетонный бордюр, получив тяжёлую травму головы.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину голым в разгромленной квартире. По предварительным данным, причиной его действий мог стать нервный срыв. Следствие установило, что он ранее состоял на учёте у психиатра. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит его вменяемость.

Девочку доставили в детскую больницу № 17 в состоянии, близком к коме. Нейрохирурги провели двухчасовую операцию. По словам врачей, её состояние остаётся крайне тяжёлым. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что держит лечение ребёнка на личном контроле.

По словам соседей, семья считалась благополучной и никогда не привлекала внимание органов опеки. Отец работал электриком, мать — преподавателем. В момент трагедии женщина находилась со старшим сыном на лечении в Калининградской области. Узнав о случившемся, она вылетела в Уфу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии девятилетняя девочка выжила в ДТП, в котором погибли ее родители
Происшествия в Башкирии
В Башкирии девятилетняя девочка выжила в ДТП, в котором погибли ее родители
В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами
В Башкирии решили лишить прав родителей, дочь которых чуть не упала с 6 этажа
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии решили лишить прав родителей, дочь которых чуть не упала с 6 этажа
В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице
Происшествия в Башкирии
В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен