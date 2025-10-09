Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пропала 12-летняя девочка

В Башкирии пропала 12-летняя девочка

21:29, 09 окт 2025

В башкирском Благовещенске ищут 12-летнюю Юлию А. 8 октября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные и волонтёры из «Башрегионспаса» просят всех неравнодушных помочь.

Пожалуйста, обратите внимание на приметы девочки: рост 167 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи на ней были оранжевая куртка, белый свитер и чёрная юбка.

Если вы видели Юлию после 8 октября или знаете, где она может находиться, сразу сообщите по телефонам: 8-937-3-102-112 (поисковый отряд) или 112. Любая деталь может помочь найти ребёнка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

«Испугался и уехал»: в Башкирии нашли 18-летнего студента, который скрывался две недели

Читайте также:

«Испугался и уехал»: в Башкирии нашли 18-летнего студента, который скрывался две недели
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенск происшествия в благовещенске поиск
Читайте также

В Башкирии пропал мужчина на сером кроссовере EXEED
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал мужчина на сером кроссовере EXEED
В Уфе пропала 14-летняя школьница
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 14-летняя школьница
В Башкирии пропала 78-летняя пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 78-летняя пенсионерка
В Башкирии без вести пропала 22-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропала 22-летняя девушка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен