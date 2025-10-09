В Башкирии пропала 12-летняя девочка

21:29, 09 окт 2025

В башкирском Благовещенске ищут 12-летнюю Юлию А. 8 октября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные и волонтёры из «Башрегионспаса» просят всех неравнодушных помочь.

Пожалуйста, обратите внимание на приметы девочки: рост 167 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи на ней были оранжевая куртка, белый свитер и чёрная юбка.

Если вы видели Юлию после 8 октября или знаете, где она может находиться, сразу сообщите по телефонам: 8-937-3-102-112 (поисковый отряд) или 112. Любая деталь может помочь найти ребёнка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети