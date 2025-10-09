В Сибае из-за неудачного обгона погибла семья

22:01, 09 окт 2025

Утром 9 октября на улице Загородной в Сибае в ДТП погибла семья из трех человек. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка водителя при совершении обгона.

41-летний мужчина за рулем Skoda Yeti начал обгонять попутный автомобиль Skoda Kodiaq, но не рассчитал маневр и столкнулся с ним. От удара Yeti отбросило на встречную полосу, прямо под колеса КамАЗа с прицепом.

Водитель и его 40-летняя супруга погибли на месте. Их 13-летняя дочь была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и эксперты-криминалисты для установления точной картины произошедшего. Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, комментируя происшествие, напомнил водителям о необходимости убедиться в полной безопасности маневра перед выездом на встречную полосу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ