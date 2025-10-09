Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Сибае из-за неудачного обгона погибла семья

В Сибае из-за неудачного обгона погибла семья

22:01, 09 окт 2025

Утром 9 октября на улице Загородной в Сибае в ДТП погибла семья из трех человек. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка водителя при совершении обгона.

41-летний мужчина за рулем Skoda Yeti начал обгонять попутный автомобиль Skoda Kodiaq, но не рассчитал маневр и столкнулся с ним. От удара Yeti отбросило на встречную полосу, прямо под колеса КамАЗа с прицепом.

Водитель и его 40-летняя супруга погибли на месте. Их 13-летняя дочь была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и эксперты-криминалисты для установления точной картины произошедшего. Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, комментируя происшествие, напомнил водителям о необходимости убедиться в полной безопасности маневра перед выездом на встречную полосу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

Читайте также:

В Уфе в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Сибай происшествия в сибае дтп в сибае
Читайте также

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья
Происшествия в Башкирии
В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен