Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Отца, выбросившего дочь из окна в Уфе, теперь подозревают в сексуальном насилии

Отца, выбросившего дочь из окна в Уфе, теперь подозревают в сексуальном насилии

21:35, 10 окт 2025

Следственный комитет Башкирии проверяет новую версию в деле об отце, который выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна в Уфе. Его заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком.

Поводом для дополнительной проверки стало то, что после происшествия мужчину нашли в квартире почти без одежды. Чтобы установить, совершались ли над девочкой насильственные действия, следователи назначили экспертизу.

По данным Минздрава, ребёнок находится в больнице в крайне тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи продолжают бороться за её жизнь.

Мужчина арестован до 9 декабря. Ранее на суде, где ему избирали меру пресечения, он вёл себя неадекватно — гримасничал и показывал неприличные жесты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации

Читайте также:

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
Происшествия в Башкирии
В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
В Уфе арестован педофил, обманом заманивший девочку в общежитие
Человек и закон в Башкирии
В Уфе арестован педофил, обманом заманивший девочку в общежитие
В Уфе разыскивают педофила: мужчина напал на девочку в общежитии
Происшествия в Башкирии
В Уфе разыскивают педофила: мужчина напал на девочку в общежитии
В Башкирии подросток предстанет перед судом за изнасилование малолетней сестры
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии подросток предстанет перед судом за изнасилование малолетней сестры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен