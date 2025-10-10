Отца, выбросившего дочь из окна в Уфе, теперь подозревают в сексуальном насилии

21:35, 10 окт 2025

Следственный комитет Башкирии проверяет новую версию в деле об отце, который выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна в Уфе. Его заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком.

Поводом для дополнительной проверки стало то, что после происшествия мужчину нашли в квартире почти без одежды. Чтобы установить, совершались ли над девочкой насильственные действия, следователи назначили экспертизу.

По данным Минздрава, ребёнок находится в больнице в крайне тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи продолжают бороться за её жизнь.

Мужчина арестован до 9 декабря. Ранее на суде, где ему избирали меру пресечения, он вёл себя неадекватно — гримасничал и показывал неприличные жесты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео