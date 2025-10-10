В Уфе на улице Бакалинской перевернулась скорая с пациентом

22:17, 10 окт 2025

Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником «Додж Рам» и опрокинулась на бок. Авария произошла в Советском районе города. По предварительным данным ГИБДД, скорая марки «Форд» ехала с включенными спецсигналами.

В момент ДТП в машине находились пять человек: водитель, врач, два фельдшера и пациент, которого везли в больницу. Всех доставили в клинику для осмотра. По информации Минздрава Башкирии, серьезных травм никто не получил — все отделались легкими ушибами.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют точные причины столкновения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Ufa_rb