В Уфе на улице Бакалинской перевернулась скорая с пациентом
22:17, 10 окт 2025
Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником «Додж Рам» и опрокинулась на бок. Авария произошла в Советском районе города. По предварительным данным ГИБДД, скорая марки «Форд» ехала с включенными спецсигналами.
В момент ДТП в машине находились пять человек: водитель, врач, два фельдшера и пациент, которого везли в больницу. Всех доставили в клинику для осмотра. По информации Минздрава Башкирии, серьезных травм никто не получил — все отделались легкими ушибами.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют точные причины столкновения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ufa_rb
