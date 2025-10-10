Годовалая девочка выпала из окна в Уфе. Ребёнок в тяжёлом состоянии
22:30, 10 окт 2025
В Уфе из окна второго этажа выпала годовалая девочка. Её доставили в больницу с тяжёлой травмой головы. Сейчас врачи борются за жизнь ребёнка, сообщает Башинформ.
Несчастный случай произошёл, когда вся семья была дома. Мать находилась на кухне, отец — в ванной, а бабушка — в другой комнате. Девочка в это время играла в спальне со своей сестрой-близнецом без присмотра взрослых.
По предварительной версии, ребёнок забрался на диван, который стоял вплотную к приоткрытому окну, и выпал на улицу.
Известно, что семья благополучная и не состоит на учёте в социальных службах.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна первого этажа
Происшествия в Башкирии
Ребенок выпал из окна второго этажа в Уфе
Происшествия в Башкирии
В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка