Годовалая девочка выпала из окна в Уфе. Ребёнок в тяжёлом состоянии

22:30, 10 окт 2025

В Уфе из окна второго этажа выпала годовалая девочка. Её доставили в больницу с тяжёлой травмой головы. Сейчас врачи борются за жизнь ребёнка, сообщает Башинформ.

Несчастный случай произошёл, когда вся семья была дома. Мать находилась на кухне, отец — в ванной, а бабушка — в другой комнате. Девочка в это время играла в спальне со своей сестрой-близнецом без присмотра взрослых.

По предварительной версии, ребёнок забрался на диван, который стоял вплотную к приоткрытому окну, и выпал на улицу.

Известно, что семья благополучная и не состоит на учёте в социальных службах.

Автор: Семен Подгорный