В Уфе мужчина производил наркотики в доме матери, прикрываясь созданием духов

Полиция Уфы ликвидировала нарколабораторию и задержала её 31-летнего организатора. Ранее судимый мужчина устроил производство в частном доме своей матери. Чтобы скрыть деятельность, он говорил родным, что занялся изготовлением парфюмерии.

По данным МВД, в феврале 2025 года уфимец начал работать закладчиком в интернет-магазине. Вскоре кураторы предложили ему самому изготавливать наркотики. Он прошел дистанционное обучение, а оборудование и химикаты для синтеза получал через тайники в разных регионах.

Во время обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, канистры с химикатами, готовые наркотики и материалы для их фасовки. Всего было изъято более 11 кг синтетических наркотиков и около 5 кг сырья для их производства.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

