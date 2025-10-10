Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе мужчина производил наркотики в доме матери, прикрываясь созданием духов

В Уфе мужчина производил наркотики в доме матери, прикрываясь созданием духов

22:39, 10 окт 2025

Полиция Уфы ликвидировала нарколабораторию и задержала её 31-летнего организатора. Ранее судимый мужчина устроил производство в частном доме своей матери. Чтобы скрыть деятельность, он говорил родным, что занялся изготовлением парфюмерии.

По данным МВД, в феврале 2025 года уфимец начал работать закладчиком в интернет-магазине. Вскоре кураторы предложили ему самому изготавливать наркотики. Он прошел дистанционное обучение, а оборудование и химикаты для синтеза получал через тайники в разных регионах.

Во время обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, канистры с химикатами, готовые наркотики и материалы для их фасовки. Всего было изъято более 11 кг синтетических наркотиков и около 5 кг сырья для их производства.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона

Читайте также:

В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона
Автор: Семен Подгорный
Фото: УМВД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона
Происшествия в Башкирии
В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Многодетные матери из Башкирии стали курьерами наркодилера
Происшествия в Башкирии
Многодетные матери из Башкирии стали курьерами наркодилера
В Уфе поймали студента-иностранца с крупной партией наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Уфе поймали студента-иностранца с крупной партией наркотиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен