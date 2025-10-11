Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней

19:08, 11 окт 2025

Спустя четыре года после исчезновения студентки Юлии Агиенко в Сочи ее друг, уфимец Назар Туктаров, впервые публично рассказал о той ночи. Он выступил в программе «Пусть говорят», но его версия событий вызвала у семьи и экспертов новые вопросы.

Юлия, несовершеннолетняя студентка из Тамбова, пропала летом более четырех лет назад. Поездка в Сочи была подарком от матери за хорошую учебу. В ночь с 28 на 29 июля она отдыхала на пляже с Назаром и своим другом Даниилом, после чего ее никто не видел.

По словам Туктарова, он познакомился с Юлией в соцсетях уже в Сочи. В ту ночь после клуба он предложил ей искупаться, хотя море было неспокойным. После купания они пошли к общественным душевым. Назар утверждает, что вышел первым и подошел к Даниилу. Только тогда они заметили, что девушка исчезла. Поиски на месте и на съемной квартире не дали результатов.

Мать Юлии, Лариса Агиенко, не верит в версию о несчастном случае на воде и считает, что ее дочь похитили. Сразу после пропажи она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи допрашивали Туктарова в Уфе, он прошел проверку на полиграфе. Несмотря на это, эксперт-полиграфолог в студии предположил, что молодой человек может что-то скрывать.

На передаче мать девушки рассказала, что отец Юлии умер, не пережив горя. Она также включила последнее голосовое сообщение от дочери со словами: «Если я умру, мама, я тебя люблю». Местонахождение Юлии Агиенко до сих пор неизвестно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео программы Первого канала