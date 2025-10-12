В Башкирии рыбак скончался прямо в лодке

19:33, 12 окт 2025

В субботу, 11 октября, в Татышлинском районе погиб рыбак 1953 года рождения. Его тело обнаружили в лодке на пруду возле села Вязовка.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина приехал на водоём с женой. Он отправился рыбачить на лодке один, а супруга осталась ждать на берегу. Спустя два-три часа женщина не смогла с ним связаться, забеспокоилась и позвонила в экстренные службы.

Местная администрация организовала поиски. Вскоре лодку с телом мужчины нашли на воде.

Сейчас следователи выясняют точную причину смерти. Госкомитет по ЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности: сообщать близким о своем маршруте и иметь при себе заряженный телефон.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный