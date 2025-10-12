Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка

19:40, 12 окт 2025

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, который управлял многотонным грузовиком «Шахман» без водительских прав. Теперь юноше грозит постановка на учёт в полиции, а его родителям — штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Инцидент произошёл накануне на Алексеевском шоссе. Инспекторы ДПС остановили большегруз для проверки документов в рамках рейда «Не рули, малай!». Во время проверки выяснилось, что за рулём находится молодой человек 2008 года рождения, у которого нет прав.

На место немедленно вызвали родителей нарушителя. В их присутствии подростка отстранили от управления, а на него составили административный протокол за езду без прав по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Грузовик эвакуировали на спецстоянку. Теперь родителям грозит ответственность за ненадлежащее воспитание ребёнка по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Уфы обращается к родителям: не допускайте детей за руль. Это опасно, незаконно и может привести к трагедии на дороге.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
