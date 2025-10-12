Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасли двух детей, которые оказались заперты в квартирах

В Уфе спасли двух детей, которые оказались заперты в квартирах

19:46, 12 окт 2025

В Уфе спасатели помогли двум четырехлетним детям, случайно запертым в квартирах. Оба ребенка в порядке, сообщили в столичном УГЗ.

Первый вызов поступил с улицы Рудольфа Нуреева. Маленький ребенок остался один за металлической дверью, которую его мама не могла открыть снаружи. На место прибыл поисково-спасательный отряд. Специалисты вскрыли замок с помощью шуруповерта и слесарного инструмента, после чего передали ребенка матери.

Второй случай произошел на улице Богдана Хмельницкого. Четырехлетний малыш также остался один в квартире, но на третьем этаже — дверь захлопнулась. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и забираться через окно. Дверь открыли изнутри.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает: если ваш ребенок оказался заперт, не пытайтесь вскрыть дверь самостоятельно. Сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии спасли семью с тремя детьми, у которой сломался катер на Павловском водохранилище

Читайте также:

В Башкирии спасли семью с тремя детьми, у которой сломался катер на Павловском водохранилище
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
Читайте также

В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
В Уфе школьник оказался закрытым в квартире с загоревшейся розеткой
Происшествия в Башкирии
В Уфе школьник оказался закрытым в квартире с загоревшейся розеткой
В Башкирии спасателям пришлось спасать двоих детей запертых в квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасателям пришлось спасать двоих детей запертых в квартире


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен