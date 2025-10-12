В Уфе спасли двух детей, которые оказались заперты в квартирах

19:46, 12 окт 2025

В Уфе спасатели помогли двум четырехлетним детям, случайно запертым в квартирах. Оба ребенка в порядке, сообщили в столичном УГЗ.

Первый вызов поступил с улицы Рудольфа Нуреева. Маленький ребенок остался один за металлической дверью, которую его мама не могла открыть снаружи. На место прибыл поисково-спасательный отряд. Специалисты вскрыли замок с помощью шуруповерта и слесарного инструмента, после чего передали ребенка матери.

Второй случай произошел на улице Богдана Хмельницкого. Четырехлетний малыш также остался один в квартире, но на третьем этаже — дверь захлопнулась. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и забираться через окно. Дверь открыли изнутри.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает: если ваш ребенок оказался заперт, не пытайтесь вскрыть дверь самостоятельно. Сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы