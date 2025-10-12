Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре

19:51, 12 окт 2025

Ночью 11 октября на Дёмском шоссе в Уфе произошло ДТП с тремя автомобилями. Пострадали все водители, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации ГИБДД, 35-летний мужчина за рулём «Шкоды Октавия» ехал от Оренбургского тракта в сторону Дёмы. На светофоре он не затормозил и врезался в стоявшие впереди «Хендай Солярис» и «Ауди А4». Сейчас инспекторы выясняют, почему водитель не среагировал на красный сигнал.

Эта авария — одна из 45, которые произошли в городе за последние сутки. Всего за день в Уфе пострадали восемь человек. ГИБДД напоминает о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, особенно в тёмное время суток.

За этот же день инспекторы выявили 334 нарушения ПДД. Чаще всего водители не пристёгивались (29 раз), не уступали дорогу пешеходам (15 раз) и неправильно перевозили детей (10 раз). Будьте осторожны за рулём и берегите себя.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
