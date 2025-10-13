В аэропорту Уфы полиция встретила пассажира рейса из Салехарда

20:51, 13 окт 2025

В четверг, 9 октября, пассажира самолета, летевшего из Салехарда, по прибытии в Уфу встретил наряд полиции. Экипаж был вынужден вызвать правоохранителей из-за того, что мужчина нарушал правила поведения на борту.

Инцидент произошел во время полета. Командир воздушного судна связался с наземными службами и запросил, чтобы к моменту посадки самолет встречала полиция.

Для остальных пассажиров и безопасности полета ситуация не представляла угрозы. Экипаж не подавал сигналов бедствия, а самолет продолжил рейс в штатном режиме и прибыл в Уфу без опозданий.

Об инциденте сообщил профильный телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Автор: Семен Подгорный