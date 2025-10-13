Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе просят помочь в поисках 44-летней женщины

В Уфе просят помочь в поисках 44-летней женщины

20:57, 13 окт 2025

В Уфе ищут 44-летнюю Назокат К. В субботу, 11 октября, она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит жителей города помочь в поиске.

Обратите внимание на приметы пропавшей. Рост Назокат — 165 см, она худощавого телосложения, у неё чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в коричневый костюм с заметными леопардовыми вставками, серую жилетку и коричневые ботинки.

Если вы видели похожую женщину после 11 октября или знаете, где она может находиться, пожалуйста, немедленно сообщите об этом. Любая деталь может оказаться важной.

Позвонить можно в любое время по телефонам:

— 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт», звонок бесплатный)

— 112 (служба спасения).

В Башкирии пропала 12-летняя девочка

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
