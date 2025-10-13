Жители Башкирии отдали мошенникам более 1,5 миллиона рублей в погоне за лёгкими деньгами

21:04, 13 окт 2025

Трое жителей Башкирии лишились более 1,5 миллиона рублей, доверившись мошенникам, которые обещали лёгкий доход. По данным МВД, случаи произошли в Уфе и Нефтекамске. Аферисты использовали три популярные схемы: псевдоинвестиции, заработок на криптовалюте и выполнение простых заданий на маркетплейсах.

39-летняя уфимка искала подработку и потеряла больше всех — свыше 1 миллиона рублей. Ей позвонили «трейдеры» и предложили инвестировать. Под руководством «куратора» женщина в течение месяца переводила им личные и кредитные деньги. Когда она попыталась забрать прибыль, мошенники перестали выходить на связь.

Другая жительница Уфы, 33 лет, лишилась более 300 тысяч рублей. В мессенджере ей предложили ставить лайки и просматривать товары на маркетплейсах за вознаграждение. После того как женщина вложила свои средства для «увеличения дохода», вывести их обратно уже не смогла.

В Нефтекамске 37-летний мужчина стал жертвой похожей инвестиционной схемы. «Менеджер» по телефону убедил его вложиться в криптовалюту. Мужчина перевёл аферистам около 400 тысяч рублей, но обещанных дивидендов так и не получил.

Как защитить свои деньги

Мошенники всегда действуют по схожим сценариям. Чтобы не стать их жертвой, МВД республики рекомендует:

— Не верьте обещаниям быстрого и гарантированного дохода. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

— Никогда не переводите деньги незнакомцам, особенно по ссылкам из мессенджеров или после звонка.

— Сразу блокируйте «трейдеров», «инвестиционных менеджеров» и «кураторов», которые сами выходят на связь и предлагают заработать.

— Не устанавливайте по их совету неизвестные приложения и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.

Автор: Семен Подгорный