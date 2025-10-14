Смертельный пожар в Башкирии: в огне погибла женщина, шестеро спаслись
11:20, 14 окт 2025
Ночью 14 октября в селе Раевский Альшеевского района загорелась двухкомнатная квартира в жилом доме на улице Кирова. По информации республиканского МЧС, шестеро жильцов успели эвакуироваться до приезда пожарных. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м. При тушении в зале квартиры нашли тело 47-летней женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Специалисты устанавливают обстоятельства и точную причину возгорания.
МЧС напоминает базовые правила, которые помогают избежать пожара и последствий.
— Будьте осторожны при эксплуатации электроприборов и газового оборудования.
— Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь.
— При обнаружении признаков пожара немедленно звоните 101 или 112.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в Башкирии потушено 28 пожаров. Пожарные дважды привлекались для ликвидации ДТП. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
