Смертельный пожар в Башкирии: в огне погибла женщина, шестеро спаслись

11:20, 14 окт 2025

Ночью 14 октября в селе Раевский Альшеевского района загорелась двухкомнатная квартира в жилом доме на улице Кирова. По информации республиканского МЧС, шестеро жильцов успели эвакуироваться до приезда пожарных. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м. При тушении в зале квартиры нашли тело 47-летней женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Специалисты устанавливают обстоятельства и точную причину возгорания.

МЧС напоминает базовые правила, которые помогают избежать пожара и последствий.

— Будьте осторожны при эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

— Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь.

— При обнаружении признаков пожара немедленно звоните 101 или 112.

По оперативным данным, за прошедшие сутки в Башкирии потушено 28 пожаров. Пожарные дважды привлекались для ликвидации ДТП. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
