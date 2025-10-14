Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе 28-летний рабочий погиб, попав в токарный станок

21:40, 14 окт 2025

9 октября в Уфе на предприятии «Эко-Альянс» погиб 28-летний рабочий. Мужчину затянуло в токарный станок.

Погибший работал оператором станков с ЧПУ. Во время работы движущийся механизм захватил его руку, и от полученных травм мужчина скончался на месте.

Государственная инспекция труда начала расследование. Специалисты установят точные обстоятельства и причины трагедии.

