В Уфе водитель потерял управление и врезался в здание

В Уфе водитель потерял управление и врезался в здание

21:52, 14 окт 2025

Сегодня вечером, около 18:00, в центре Уфы на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьской Революции автомобиль Kia Rio въехал в административное здание.

По предварительной информации ГИБДД, 46-летнему водителю стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.

В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре

