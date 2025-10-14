В Уфе водитель потерял управление и врезался в здание
21:52, 14 окт 2025
Сегодня вечером, около 18:00, в центре Уфы на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьской Революции автомобиль Kia Rio въехал в административное здание.
По предварительной информации ГИБДД, 46-летнему водителю стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
