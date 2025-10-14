Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе сотрудница банка спасла средства клиента от мошенников

В Уфе сотрудница банка спасла средства клиента от мошенников

22:14, 14 окт 2025

Сотрудница уфимского банка Лилия Белогузова не дала клиенту перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей. Молодой человек пришёл в отделение, чтобы снять все свои сбережения по указанию аферистов.

Лилия заметила, что 21-летний клиент сильно нервничает и постоянно с кем-то говорит по телефону. Она заговорила с ним и выяснила, что неизвестные убеждают его срочно перевести все деньги на «безопасный счёт» — это стандартная схема обмана.

Сотрудница попыталась объяснить молодому человеку, что его обманывают, но он не слушал и настойчиво требовал выдать наличные. Поняв, что переубедить его не получится, Лилия вызвала полицию прямо в отделение банка.

Приехавшие на место полицейские поговорили с клиентом. Только после их слов он понял, что чуть не лишился всех накоплений, и отказался от операции.

За бдительность и профессионализм Лилию Белогузову наградят в управлении МВД по Уфе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жители Башкирии отдали мошенникам более 1,5 миллиона рублей в погоне за лёгкими деньгами

Читайте также:

Жители Башкирии отдали мошенникам более 1,5 миллиона рублей в погоне за лёгкими деньгами
Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей
В Уфе задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен