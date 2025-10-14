В Уфе сотрудница банка спасла средства клиента от мошенников
22:14, 14 окт 2025
Сотрудница уфимского банка Лилия Белогузова не дала клиенту перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей. Молодой человек пришёл в отделение, чтобы снять все свои сбережения по указанию аферистов.
Лилия заметила, что 21-летний клиент сильно нервничает и постоянно с кем-то говорит по телефону. Она заговорила с ним и выяснила, что неизвестные убеждают его срочно перевести все деньги на «безопасный счёт» — это стандартная схема обмана.
Сотрудница попыталась объяснить молодому человеку, что его обманывают, но он не слушал и настойчиво требовал выдать наличные. Поняв, что переубедить его не получится, Лилия вызвала полицию прямо в отделение банка.
Приехавшие на место полицейские поговорили с клиентом. Только после их слов он понял, что чуть не лишился всех накоплений, и отказался от операции.
За бдительность и профессионализм Лилию Белогузову наградят в управлении МВД по Уфе.
