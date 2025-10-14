Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии сократили расходы на отлов животных. Теперь они чаще нападают на людей

В Башкирии сократили расходы на отлов животных. Теперь они чаще нападают на людей

22:21, 14 окт 2025

Жители Башкирии стали чаще страдать от нападений бездомных животных. Это произошло потому, что финансирование программы по их отлову и стерилизации сократили на 30%. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета по ветеринарии Гузель Бронникова на заседании в Курултае.

В 2025 году на отлов, стерилизацию и содержание животных в приютах выделили 55,2 млн рублей. По словам Бронниковой, это всего 70% от реальной потребности. Из-за нехватки средств не получится отловить около 6 тысяч животных, которые останутся на улицах.

Для сравнения: в 2020 году бюджет составлял почти 79 млн рублей. Этих денег хватало, чтобы забрать с улиц, стерилизовать и чипировать около 20 тысяч собак и кошек. Снижение финансирования напрямую привело к росту числа нестерилизованных животных и, как следствие, к увеличению их агрессии.

