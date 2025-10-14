Под Уфой водитель насмерть сбил пешехода, скрылся и вернулся
22:35, 14 окт 2025
Вечером 13 октября в селе Зубово Уфимского района водитель «Субару» насмерть сбил 46-летнего мужчину.
Авария произошла около семи вечера на улице Центральной, когда пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм он скончался на месте.
39-летний водитель, местный житель, уехал с места ДТП, но через некоторое время вернулся. Он объяснил полиции, что скрылся из-за шока и испуга.
Проверка подтвердила, что водитель был трезв. По словам главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
