Под Уфой водитель насмерть сбил пешехода, скрылся и вернулся

22:35, 14 окт 2025

Вечером 13 октября в селе Зубово Уфимского района водитель «Субару» насмерть сбил 46-летнего мужчину.

Авария произошла около семи вечера на улице Центральной, когда пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм он скончался на месте.

39-летний водитель, местный житель, уехал с места ДТП, но через некоторое время вернулся. Он объяснил полиции, что скрылся из-за шока и испуга.

Проверка подтвердила, что водитель был трезв. По словам главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
