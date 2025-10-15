Мошенники похитили у пенсионеров Башкирии 4 млн рублей за сутки. Как не попасться на их уловки
17:45, 15 окт 2025
За прошедшие сутки пожилые жители Уфы, Стерлитамака и Кумертау перевели аферистам 4 миллиона рублей. Мошенники звонят под видом сотрудников госорганов или коммунальных служб и убеждают отдать им сбережения, сообщили в региональном МВД.
Чтобы похитить деньги, аферисты используют разные предлоги. Они могут представиться работниками газовой службы, Роскомнадзора, ФСБ или Центробанка. Главная цель — заставить человека поверить в выдуманную историю и перевести деньги на их счёт.
Вот несколько реальных примеров из сводки МВД за последние сутки:
В Стерлитамаке 77-летний мужчина лишился 2,5 млн рублей. Ему поочерёдно звонили «сотрудники» газовой службы, ФСБ и Центробанка, которые убедили его перечислить им все накопления.
В Кумертау 73-летняя женщина лишилась более 800 тыс. рублей. Аферисты, представившись работниками Росфинмониторинга, сообщили о необходимости заменить электросчётчики и потребовали оплату.
В Уфе 74-летняя женщина отдала мошенникам почти 500 тыс. рублей. Всё началось со звонка лжекурьера, который под предлогом доставки посылки выманил личные данные. Затем с ней связались «представители Роскомнадзора и силовиков» и уговорили перевести деньги на «безопасный счёт».
Иногда обман удаётся предотвратить. Так, 70-летняя уфимка уже перевела мошенникам 150 тыс. рублей, но когда она пыталась отправить ещё 250 тыс., сотрудники банка заблокировали операцию.
Помните: настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не просят по телефону переводить деньги на «безопасные счета» или оплачивать какие-либо услуги.
