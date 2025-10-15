В Башкирии задержали водителя с поддельными правами, ранее судимого за пьяную езду

17:55, 15 окт 2025

В Альшеевском районе сотрудники ГИБДД остановили 49-летнего мужчину за рулем «Лады Нивы». Водитель показал инспекторам удостоверение, которое при проверке по базе оказалось поддельным — его номер был зарегистрирован на другого человека.

Как выяснилось, задержанный никогда официально не получал права. Более того, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за то, что он повторно сел за руль пьяным.

На водителя составили административный протокол. Его автомобиль отправили на спецстоянку, а самого мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела — на этот раз за использование поддельного документа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ