Фура снесла 11 машин в Уфе: пострадавшая вспомнила роковой момент

22:30, 16 окт 2025

15 октября на перекрёстке улицы Новожёнова и Уфимского шоссе произошла крупная авария. По предварительной версии следствия, у грузовика «Шахман» отказали тормоза, после чего он столкнулся с 11 легковыми автомобилями. В результате ДТП два человека погибли, ещё шестеро получили травмы.

Среди пострадавших — супруги Айгуль и Руслан. Их автомобиль принял на себя один из ударов. Сейчас Айгуль находится в хирургическом отделении ГКБ № 21 с повреждением грудной клетки и трещиной позвонка.

«Отреагировать было невозможно — фура мчалась на огромной скорости. Нашу машину отбросило вправо», — рассказала она.

Её муж Руслан находится в реанимации той же больницы. Ему сделали трепанацию черепа, и пока супруги не могут увидеться.

Водитель грузовика также госпитализирован в ГКБ № 21, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Как только его самочувствие стабилизируется, его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
