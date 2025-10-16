Все новости Уфы и Башкортостана
Шесть смертей за девять месяцев: в Башкирии растет травматизм на селе

23:05, 16 окт 2025

С начала 2025 года на сельхозпредприятиях Башкирии погибли шесть человек и восемь получили тяжелые травмы в результате 17 несчастных случаев. Это значительно больше, чем за весь прошлый год, когда на производстве погибли два человека. Статистику обсудили на совещании по охране труда в агропромышленном комплексе.

По словам руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, главные причины трагедий — работа в нетрезвом виде и выполнение задач не по своей специальности. Часто это происходит из-за нехватки кадров, когда сотрудникам поручают несвойственные им функции без должной подготовки.

Астрелина напомнила, что проблему нехватки персонала можно решить законно. Работодатель может оформить сотруднику совмещение профессий или совместительство. Главное условие — перед допуском к новой работе провести полноценное обучение и инструктаж по технике безопасности.

Чтобы снизить риски и избежать новых несчастных случаев, руководителям предприятий рекомендовали наладить работу с временными сотрудниками и активнее консультироваться с надзорными органами по вопросам безопасности на производстве.

В Уфе 28-летний рабочий погиб, попав в токарный станок

