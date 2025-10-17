В Уфимском районе при пожаре в вагончике погиб человек

22:39, 17 окт 2025

В садовом товариществе «Урал» Уфимского района сгорел металлический вагончик. После того как пожар потушили, внутри спасатели обнаружили тело человека.

По данным МЧС по Башкирии, огонь уничтожил имущество и утеплитель в постройке размером два на три метра.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства трагедии.

