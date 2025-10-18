В Уфе 12-летнего мальчика сбили на регулируемом переходе

21:31, 18 окт 2025

17 октября в центре Уфы, на улице Цюрупы, водитель автомобиля «Омода» сбил 12-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по «зебре». Сейчас он с травмами находится в больнице.

По данным ГИБДД, авария произошла днем у дома № 79. 24-летний водитель ехал в сторону улицы Чернышевского и наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ