В Уфе 12-летнего мальчика сбили на регулируемом переходе
21:31, 18 окт 2025
17 октября в центре Уфы, на улице Цюрупы, водитель автомобиля «Омода» сбил 12-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по «зебре». Сейчас он с травмами находится в больнице.
По данным ГИБДД, авария произошла днем у дома № 79. 24-летний водитель ехал в сторону улицы Чернышевского и наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
