В Уфе спасли девушку, повисшую на карнизе третьего этажа
21:34, 18 окт 2025
Вечером в субботу, 18 октября, на Кольцевой улице в Черниковке спасатели сняли с карниза окна молодую женщину. Она оказалась снаружи на уровне третьего этажа после ссоры со знакомым, который запер её в квартире.
Экстренные службы вызвали очевидцы. Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты Уфы действовали оперативно: пока одна группа вскрывала запертую дверь квартиры, другая поднималась к женщине с улицы по штурмовой лестнице.
Пострадавшую удалось благополучно спустить на землю. Она была в состоянии шока, поэтому её сразу передали бригаде скорой помощи для осмотра.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
