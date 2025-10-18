В Уфе спасли девушку, повисшую на карнизе третьего этажа

21:34, 18 окт 2025

Вечером в субботу, 18 октября, на Кольцевой улице в Черниковке спасатели сняли с карниза окна молодую женщину. Она оказалась снаружи на уровне третьего этажа после ссоры со знакомым, который запер её в квартире.

Экстренные службы вызвали очевидцы. Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты Уфы действовали оперативно: пока одна группа вскрывала запертую дверь квартиры, другая поднималась к женщине с улицы по штурмовой лестнице.

Пострадавшую удалось благополучно спустить на землю. Она была в состоянии шока, поэтому её сразу передали бригаде скорой помощи для осмотра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы