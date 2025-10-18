Трехлетнюю девочку из Уфы, которую из окна выбросил отец, доставили на лечение в Москву

21:45, 18 окт 2025

17 октября трехлетнюю девочку, пострадавшую после падения с четвертого этажа в Уфе, спецбортом перевезли в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел 9 октября. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 17. Уфимские врачи провели экстренную операцию и смогли стабилизировать состояние девочки. Чтобы определить дальнейшую тактику лечения, медики созвали консилиум с коллегами из Республиканской детской клинической больницы и провели девять телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров.

По словам министра, врачи в Уфе сделали все необходимое на своем уровне. Теперь ребенку требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую могут оказать в столице. Минздрав России помог с организацией транспортировки.

Автор: Семен Подгорный