В Башкирии спасли семью туристов, потерявшуюся на Инзерских Зубчатках

В Башкирии спасли семью туристов, потерявшуюся на Инзерских Зубчатках

21:51, 19 окт 2025

В Белорецком районе нашли семью из Оренбурга — двоих взрослых и ребенка, которые заблудились во время похода к Инзерским Зубчаткам. Они отстали от своей туристической группы, которая не зарегистрировала маршрут в МЧС.

Группа из десяти человек отправилась в поход. Семеро вернулись на турбазу, а семья из трех человек — нет. Другие участники разъехались, не дождавшись пропавших. Установить с ними связь не удалось, поскольку в горной местности не работает сотовая связь.

Как только стало известно о пропаже, спасатели из поселка Тирлянский выехали на поиски на спецтехнике. Они обнаружили туристов в сторожке, из которой те не могли выбраться сами.

Семью благополучно эвакуировали. Их здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не понадобилась. Госкомитет по ЧС напоминает: перед походом в горы всегда регистрируйте свою группу. Это простая процедура, которая в экстренной ситуации поможет спасателям быстрее прийти на помощь.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
