В Уфимском районе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Уфимском районе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

16:55, 20 окт 2025

Утром 20 октября в деревне Мармылево под Уфой погиб 59-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу по правилам — на зеленый свет светофора по «зебре», когда его сбил автомобиль Ford Focus.

По информации ГИБДД Башкирии, за рулем иномарки находился 27-летний водитель. От полученных травм пешеход скончался на месте еще до приезда медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, чтобы установить все обстоятельства и точную причину аварии.

В ГАИ по Башкирии напомнили: даже если вы переходите дорогу на зеленый свет, это не гарантирует полной безопасности. Пешеходам важно всегда смотреть по сторонам и убеждаться, что водители вас видят и успевают остановиться. Водителям же следует помнить, что пешеходный переход требует максимальной концентрации. Приближаясь к «зебре», особенно в утренние часы, необходимо заранее снижать скорость и быть готовым к появлению людей на дороге.

