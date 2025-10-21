За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро

11:20, 21 окт 2025

За прошедшие сутки в Уфе произошло 49 ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

По данным ГИБДД, за это же время инспекторы задержали восьмерых нетрезвых водителей. Трое из них от медицинского освидетельствования отказались.

Всего за 24 часа в городе зафиксировано 396 нарушений ПДД. Основные из них:

Водители не пропустили пешеходов — 31 случай.

Водители и пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности — 30 случаев.

Детей перевозили с нарушениями — 17 случаев.

Пешеходы также нарушали правила дорожного движения — инспекторы зафиксировали 32 таких случая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ