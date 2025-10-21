За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро
11:20, 21 окт 2025
За прошедшие сутки в Уфе произошло 49 ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.
По данным ГИБДД, за это же время инспекторы задержали восьмерых нетрезвых водителей. Трое из них от медицинского освидетельствования отказались.
Всего за 24 часа в городе зафиксировано 396 нарушений ПДД. Основные из них:
- Водители не пропустили пешеходов — 31 случай.
- Водители и пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности — 30 случаев.
- Детей перевозили с нарушениями — 17 случаев.
Пешеходы также нарушали правила дорожного движения — инспекторы зафиксировали 32 таких случая.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
