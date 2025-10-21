Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро

За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро

11:20, 21 окт 2025

За прошедшие сутки в Уфе произошло 49 ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

По данным ГИБДД, за это же время инспекторы задержали восьмерых нетрезвых водителей. Трое из них от медицинского освидетельствования отказались.

Всего за 24 часа в городе зафиксировано 396 нарушений ПДД. Основные из них:

  • Водители не пропустили пешеходов — 31 случай.
  • Водители и пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности — 30 случаев.
  • Детей перевозили с нарушениями — 17 случаев.

Пешеходы также нарушали правила дорожного движения — инспекторы зафиксировали 32 таких случая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также

В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей
За выходные в Уфе произошло 88 аварий, пострадали 4 участника ДТП
Происшествия в Башкирии
За выходные в Уфе произошло 88 аварий, пострадали 4 участника ДТП
В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен